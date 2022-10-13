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Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині

Внаслідок обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів.

Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Російські окупанти 13 жовтня завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає", - написав він.

Козицький зазначив, що по Львівській області росіяни випустили три ракети. Одну із них збила система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вчора через російські обстріли на Львівщині було виведено з ладу чотири важливі електропідстанції.

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