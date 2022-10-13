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На звільненій від окупантів Харківщині виявили склад російських підручників

Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів.

На звільненій від окупантів Харківщині виявили склад російських підручників
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

У звільненому від російських окупантів селищі Борова на Харківщині виявили в школі близько 700 російських підручників.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. 

"Слідчі вилучають макулатуру в Борівській школі. В загальноосвітній школі в смт. Борова слідчі знайшли та вилучили підручники з 1-го по 11-й клас виробництва РФ, близько 700 штук", - написав він у фейсбуці.

Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів.

Зареєстровано провадження за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу (дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти). Караються виправними роботами до двох років або арештом до шести місяців, або позбавленням волі до трьох років.

"Всі колаборанти будуть встановлені та передані суду. Працюємо!", - додав Болвінов.

Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Нагадаємо, російські окупанти зобов'язали маріупольських учителів провести урок, де треба розповісти дітям, що "Маріуполь завжди був Росією".

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