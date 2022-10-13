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Бойовик, який охороняв терориста "Гіві", отримав 13 років тюрми

Під час суду чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Бойовик, який охороняв терориста "Гіві", отримав 13 років тюрми
Фото: EPA/UPG

За матеріалами Служби безпеки, бойовик терористичної організації "ДНР", який охороняв одоного з ватажків на прізвисько "Гіві", отримав 13 років тюрми.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань "ДНР", а після оголошення Путіним війни Україні пішов у наступ на мирні українські території у складі російської армії.

У серпні він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ.

"Бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста «Гіві», який очолював незаконний підрозділ «батальйон Сомалі». Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з «Гіві» давав інтерв’ю псевдожурналістам «ДНР». Тепер він на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності", - зазначили в СБУ.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд Києва призначив зраднику покарання – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в лютого 2017 року терориста "Гіві" вбили з реактивного піхотного вогнемета "Джміль".

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