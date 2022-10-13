Бойовик, який охороняв терориста "Гіві", отримав 13 років тюрми

Під час суду чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

За матеріалами Служби безпеки, бойовик терористичної організації "ДНР", який охороняв одоного з ватажків на прізвисько "Гіві", отримав 13 років тюрми.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань "ДНР", а після оголошення Путіним війни Україні пішов у наступ на мирні українські території у складі російської армії.

У серпні він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ.

"Бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста «Гіві», який очолював незаконний підрозділ «батальйон Сомалі». Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з «Гіві» давав інтерв’ю псевдожурналістам «ДНР». Тепер він на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності", - зазначили в СБУ.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд Києва призначив зраднику покарання – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в лютого 2017 року терориста "Гіві" вбили з реактивного піхотного вогнемета "Джміль".