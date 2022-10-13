Учора на Генасамблеї ООН Україну вперше підтримали кілька країн Африки

“Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня”.

Учора на Генеральній асамблеї ООН, що засудила псевдореферендуми на захоплених українських територіях, серед 143 країн, що підтримали Україну, були декілька країн Африки, що раніше або утримувалися від голосувань, або не брати у них участь.

Про це повідомив у Facebook голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“З їхніми лідерами у попередні тижні та місяці говорив президент Зеленський, я зустрічався з їхніми міністрами і вони також були частиною першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки. Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати”, – наголосив міністр.

За його словами, історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня.

“І кожній з них ми сьогодні вдячні за принципову позицію на захист міжнародного права та принципу територіальної цілісності. Це була успішна наступальна операція на дипломатичному фронті із звільнення світу від російського руйнівного впливу”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН 12 жовтня ухвалила резолюцію “Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй”, яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України. “За” висловилися 143 країни, проти – 5, утрималися – 35.