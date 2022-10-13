Для України та Туреччини важливо продовжити угоду про “зерновий коридор”, – посол Боднар

Всі заяви країни-агресора про необхідність припинення експорту – спекуляції. На порядку денному для України – розширення переліку товарів, що будуть експортуватися з нашої території.

Про це на брифінгу повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар, передає кореспондент LB.

“Через місяць закінчується термін дії угоди щодо зернового коридору. Вона була підписана у липні. Ми вже чули від країни-агресора заяви та спроби тиснути на партнерів, що цю угоду треба завершувати, бо вона не вигідна, не доходить до країн Африки, Азії й так далі. Звісно, це спекуляції, які нічого спільного не мають з реальністю. Частина зерна, що заходить в Туреччину, переробляється та продається на африканський та азійський континенти”, – заявив він.

Боднар наголосив, що одна з ключових цілей України – це продовження дії цієї угоди щодо експорту аграрної продукції.

“Ми ще не знаємо позицію країни-агресора. Наскільки вона може піти наці переговори. Також наша мета – це розширення переговорних майданчиків. Можливо, із залученням західних країн. Для нас найбільш критично, щоб без нас не було жодних переговорів. Тобто нічого про Україну без України. Це однозначно. Турецька сторона це нормально сприймає. Другий принцип – переговори з Путіним з нашого боку ніхто вести не буде. Умова таких переговорів з країною-агресором – це виведення військ з території України. Це також в Анкарі чітко розуміють”, – пояснив він.

Наразі зерновий коридор продовжує працювати. Від 8 до 13 кораблів щодня виходять з портів.

“Україна вже ставить питання про можливість розширення у майбутньому спектру вивезення товарів з нашої території. Поки це питання перспективи. Але на порядку денному воно стоїть”.

Він підкреслив, що Туреччина не зробила різких заяв після масованих ракетних ударів через намагання країни продовжити політику медіаторства у переговорах по продовженню роботи зернового коридору, звільнення наших полонених.

“Тому таких різких заяв не було. Але суспільство відреагувало достатньо серйозно”, – додав Боднар.

За його словами, Туреччина з першого дня повномасштабного вторгнення намагається забезпечити переговорний процес. Водночас Туреччина займає чітку позицію збереження територіальної цілісності України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що робота "зернового коридору" буде продовжена.