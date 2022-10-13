В Україну надійшли 1,3 млрд екстреного фінансування від МВФ, – Шмигаль

З початку війни МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів.

В Україну вже надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки”, – йдеться у повідомленні.

За словами прем’єр-міністра, загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету у 2023 році.