Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україну надійшли 1,3 млрд екстреного фінансування від МВФ, – Шмигаль

З початку війни МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів.

В Україну надійшли 1,3 млрд екстреного фінансування від МВФ, – Шмигаль
Фото: publika.md

В Україну вже надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки”, – йдеться у повідомленні.

За словами прем’єр-міністра, загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни. 

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету у 2023 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також