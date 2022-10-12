Епіцентр зменшив споживання електроенергії в торговельних центрах на 30%

Всеукраїнська мережа торговельних центрів Епіцентр скоротила споживання електроенергії задля підтримки української енергомережі, що постраждала внаслідок ракетних обстрілів.

За розрахунками компанії зниження яскравості освітлення в торгових залах та повне відключення LED-екранів на фасадах ТЦ Епіцентр дозволить зекономити приблизно 30% електроенергії. Відповідне рішення було прийнято керівництвом торгової мережі Епіцентр після масованих ракетних обстрілів та пошкоджень української енергетичної інфраструктури.

Епіцентр — це найбільша роздрібна компанія України, яка об’єднує 73 торгові об'єкти (ще 9 зруйновані чи не працюють) загальною площею близько 2 млн кв. м. Тож відчутне зменшення споживання електроенергії в торговельних центрах дозволить знизити навантаження на енергомережу в нинішній критичній ситуації.

“Вже багато років компанія планомірно скорочує використання енергоресурсів, слідуючи стратегічному курсу на енергоефективність та екологічність. Ми встановлюємо на дахах торговельних центрів сонячні панелі, використовуємо LED-лампи та впроваджуємо інші енергоефективні рішення. Зараз, коли перед країною постали нові загрози енергетичного характеру, ми готові піти і на більш радикальні дії, щоб зробити свій внесок в стабільну роботу української енергомережі”, - коментує в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

За його словами, компанія закликає усіх гравців українського ринку ритейлу та представників інших галузей бізнесу за можливості скоротити споживання електроенергії для якнайшвидшого проходження енергетичної кризи.

Нагадаємо, на початку тижня окупаційна армія завдала по Україні масованих ракетних ударів, значна частина яких була направлена на руйнування критичної інфраструктури. Внаслідок цього в багатьох регіонах країни виникли перебої з електропостачанням та почалися віялові відключення електроенергії, а в “Укренерго” закликали українців скоротити споживання електрики у пікові години.