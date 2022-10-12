Зерновий коридор з портів Одеси продовжує працювати, - Братчук

Тривають відновлювальні роботи пошкоджених будівель від ракетних обстрілів, які завершаться до початку опалювального сезону.

Попри постійні ворожі обстріли регіону ракетами та дронами, зерновий коридор з одеських портів продовжує працювати.

Про це на брифінгу повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА, речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає кореспондент LB.ua.

«Ситуація на Одещині така ж напружена, як і по всій державі. Ворог намагається атакувати нас з літаків стратегічної авіації та дронами-камікадзе. Напередодні силами повітряної оборони було знищено п'ять крилатих ракет та чотири дрони. Сьогодні від початку доби вже чотири рази лунав сигнал повітряної тривоги. На світанку він був доволі довгим через те, що саме у цей момент знищувалися ворожі дрони на території сусідньої Миколаївської області», - заявив він.

Він наголосив, що наші ППО працюють відмінно. Ситуація у місті та області наразі повністю контролюється. Продовжуються відновлювальні роботи пошкоджених будівель від ракетних обстрілів, які завершаться до початку опалювального сезону.

«Щодо питань енергозабезпечення, водопостачання - це все функціонує та працює. Живе місто та живе область. Усі структури виконують свої завдання», - підкреслив він.

За його словами, «зерновий коридор» продовжує працювати.

«Вчора сім суден вийшли з усіх трьох портів великої Одеси: Південний, Чорноморськ та власне Одеса. На бортах цих суден було 170 тис. тонн агропромислової української продукції. Одне з суден йшло до Тунісу з 30 тис. тонн пшениці. Ми говоримо про країни Африки, Азії та Європи. Вже є понад 7 млн тонн збіжжя, яке експортовано до континентів та країн. Загалом з наших портів вийшло 316 суден. Вони працюють. Також на сьогодні є кілька десятків заявок, бо Україна змогла забезпечити зі свого боку повну безпеку цього коридору, дотримані гарантії з боку Туреччини та ООН», - сказав він.

Братчук нагадав, що присутність ворожого Чорноморського флоту у Чорному морі скорочена до семи кораблів та катерів.

«Два з них - це ракетоносії, що несуть на борту 16 ракет типу «Калібр». Ворог використовує ці ракети морського базування для обстрілів нашої території. Тому ми розуміємо, що кораблі, які відійшли, зробили це з метою поповнення свого боєкомплекту», - відсумував він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю чеському виданню Deník N заявив, що Туреччина та ООН підтримують продовження роботи "зернового коридору".