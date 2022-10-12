На Харківщині затримано колишнього слідчого, який працював на окупантів в Балаклії, - Офіс генпрокурора

Затриманий колаборант, колишній слідчий одного з відділень Ізюмського районного управління поліції, за даними слідства, під час окупації Балаклії добровільно зайняв псевдопосаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Він охороняв адміністративні будівлі та склади. Також супроводжував місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку», - йдеться у повідомленні.
Експравоохоронця було затримано 7 жовтня в Балаклії.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексслідчому повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі за клопотанням прокурора обласної прокуратури підозрюваного взято під варту.
Нагадаємо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) буде надавати психологічну допомогу дітям у деокупованих містах Харківської області. Перший пункт відкриють у Балаклії.