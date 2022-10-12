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На Харківщині затримано колишнього слідчого, який працював на окупантів в Балаклії, - Офіс генпрокурора

Він охороняв адміністративні будівлі та склади й допомагав збирати «данину» на ринку».

На Харківщині затримано колишнього слідчого, який працював на окупантів в Балаклії, - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Затриманий колаборант, колишній слідчий одного з відділень Ізюмського районного управління поліції, за даними слідства, під час окупації Балаклії добровільно зайняв псевдопосаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Він охороняв адміністративні будівлі та склади. Також супроводжував місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку», - йдеться у повідомленні.

Експравоохоронця було затримано 7 жовтня в Балаклії.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексслідчому повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі за клопотанням прокурора обласної прокуратури підозрюваного взято під варту.

Нагадаємо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) буде надавати психологічну допомогу дітям у деокупованих містах Харківської області. Перший пункт відкриють у Балаклії.

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