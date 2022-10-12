Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст

Папа Римський Франциск засудив бомбардування Росією українських міст і заявив, що напади спричинили "ураган насильства" проти мирних жителів.

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік закликав "тих, у чиїх руках доля війни", зупинитися.

"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав Франциск.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск звернувся до президента РФ Володимира Путіна і закликав його зупинити "спіраль насильства та смерті", а президенту України Володимирові Зеленському порадив бути "відкритим на серйозні мирні пропозиції".