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Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст

Понтифік закликав "тих, у чиїх руках доля війни", зупинитися.

Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск засудив бомбардування Росією українських міст і заявив, що напади спричинили "ураган насильства" проти мирних жителів.

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік закликав "тих, у чиїх руках доля війни", зупинитися.

"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав Франциск.

 Нагадаємо, раніше Папа Франциск звернувся до президента РФ Володимира Путіна і закликав його зупинити "спіраль насильства та смерті", а президенту України Володимирові Зеленському порадив бути "відкритим на серйозні мирні пропозиції".

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