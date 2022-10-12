ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, - Гайдай

Збройні сили України продовжують звільняти території Луганщини, окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Збройні сили України потроху просуваються вперед. Російські окупаційні війська стрімко намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних місцях захисні споруди, всю першу ділянку лінії фронту активно мінують, зокрема це стосується не тільки мостів та доріг, а й адмінбудівель", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Гайдай повідомив, що станом на 12 жовтня звільнені вже сім населених пунктів і ЗСУ просуваються далі, однак деталі поки не розголошуватимуться.

Раніше Гайдай назвав звільнені населені пункти на Луганщині. Першою ЗСУ визволили Греківку.