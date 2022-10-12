У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
У Вінницькій області пролунав вибух, пошкоджено ТЕС
У Вінницькій області пролунав вибух, пошкоджено ТЕС
У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)
У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії
Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
​В Одесі прогриміли вибухи
​В Одесі прогриміли вибухи
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, - Гайдай

Окупанти укріплюють оборону.

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Збройні сили України продовжують звільняти території Луганщини, окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Збройні сили України потроху просуваються вперед. Російські окупаційні війська стрімко намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних місцях захисні споруди, всю першу ділянку лінії фронту активно мінують, зокрема це стосується не тільки мостів та доріг, а й адмінбудівель", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Гайдай повідомив, що станом на 12 жовтня звільнені вже сім населених пунктів і ЗСУ просуваються далі, однак деталі поки не розголошуватимуться.

Раніше Гайдай назвав звільнені населені пункти на Луганщині. Першою ЗСУ визволили Греківку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також