ЗАЕС повністю знеструмлена - увімкнулися генератори

Окупанти не пропускають на станцію машини з дизпаливом.

Внаслідок пошкодження підстанція «Дніпровська» в Дніпропетровської області через ракетні обстріли, аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська, остання, що живила Запорізьку АЕС після того, як окупанти відімкнули усі шість блоків ЗАЕС. Про це повідомили у "Енергоатомі".

Наразі увімкнулися дизель-генератори.

"Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", - говорять в "Енергоатом".

Там зазначили, що відправили на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів.

"Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії. Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою", - зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, після припинення електропостачання 8 жовтня ЗАЕС використовувала резервну енергію.