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​РосЗМІ опублікували фото та відео огляду фури, яка нібито підірвала Кримський міст

Користувачі знайшли між ними кілька суттєвих відмінностей.

​РосЗМІ опублікували фото та відео огляду фури, яка нібито підірвала Кримський міст
Фото: З відкритих джерел

Російські пропагандисти опублікували нібито відео огляду вантажівки, якою доставили вибухівку на Кримський міст, а також її рентгенівський знімок, зроблений на пункті пропуску.

Однак, на відо від "РИА Новости" - вантажівка з двома передніми осями, а на рентгені – з однією. Також на снімку не видно, рами, яка була на відео.

Це помітили користувачі соцмереж і висміяли пропагандистів.

Раніше ФСБ РФ відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту і заявило про затримання вісьмох підозрюваних. Організатором росіяни назвали  Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова.

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. 

Пізніше під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух. Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

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