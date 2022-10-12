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СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського ГРУ на Харківщині

Вони допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України.

СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського ГРУ на Харківщині
Фото: СБУ

На Харківщині викрито агентурну мережу загарбника. Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки та мали широкий спектр завдань.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Зокрема, викриті пособники ворога збирали та передавали інформацію про дислокацію сил оборони України та військової техніки, займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів РФ по об’єктах України,  «полювали» за ракетними системами HIMARS», - йдеться у повідомленні.

За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували «в темну».

Обидва організатори погодилися на співпрацю з РФ із ідеологічних міркувань та через обіцянки «високих посад» у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.

Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність, попри те, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти ворога.

Наразі СБУ затримала агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні.

Наразі слідчі СБУ оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру. Затриманий «полював» за локаціями українських систем ППО.

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