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Українські сили ППО збили дев'ять дронів-камікадзе над Миколаївщиною

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські сили ППО збили дев'ять дронів-камікадзе над Миколаївщиною
Ілюстративне фото
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Українські сили протиповітряної оборони збили дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" в небі над Миколаївською областю.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев'ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 ("Шахід-136"), це сталося поблизу Куп’янська на Харківщині. Наразі в Україні збито десятки таких безпілотників.

Американсткий Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що використання Росією іранських безпілотників не створює такого ж ефекту, як використання українцями систем HIMARS, отриманих від США. Відтак на хід війни вони навряд чи істотно вплинуть.

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