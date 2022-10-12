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Ворог намагався контратакувати українські позиції біля села Іщенка на Херсонщині

Противник це робив під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні.

Ворог намагався контратакувати українські позиції біля села Іщенка на Херсонщині
Фото: Міноборони РФ

Противник під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні намагався контратакувати українські позиції в районі села Іщенка Бериславського району Херсонщини поблизу лісосмуг. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ранком, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, й по південних регіонах, противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу лісосмуг”, – йдеться у повідомленні.

Під вогневим ураженням ворог зазнав втрат та ретирувався.

Окрім того, окупанти двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном і ще раз парою штурмовиків Су-25 атакували наші позиції – без втрат.

“Ще два рази парами штурмовиків Су-25 – атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра”, – додали в ОК.

Нагадаємо, на півдні підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наступальних дій Збройних сил України. Ворог також посилено проводить повітряну розвідку вздовж лінії фронту і на звільнених територіях.

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