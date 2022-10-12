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Окупанти відбирають у мешканців Херсонщини автомобілі і вивозять крадене майно

Російська армія вкотре обстріляла населені пункти Бериславського району.

Окупанти відбирають у мешканців Херсонщини автомобілі і вивозять крадене майно
Фото: Скріншот

11 жовтня російська армія вкотре обстріляла населені пункти Бериславського району Херсонської області. 

Про це повідомили у Національній поліції України.

Під ворожим вогнем опинилися деокуповані та прифронтові села, унаслідок влучання снарядів зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, пошкоджені автомобілі, сільськогосподарська техніка та дороги, є поранені місцеві жителі.

За минулу добу поліція відкрила 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни. По мирним селам окупанти вгатили снарядами з важкої артилерії. 

Крім того, з тимчасово окупованих сіл Бериславського району продовжує надходити інформація про факти мародерства військовослужбовцями країни-агресора. Окупанти відбирають у місцевих легкові та вантажні автомобілі, на яких і вивозять майно з будинків та квартир жителів.

За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, російські окупанти хочуть депортувати з Херсонщини до 30000 жителів, серед них є діти.

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