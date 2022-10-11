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Під час обстрілів росіянами Оріхова загинули двоє працівників районних електромереж, - Старух

Ще дві людини були поранені.

Під час обстрілів росіянами Оріхова загинули двоє працівників районних електромереж, - Старух
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

При виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж - Дмитро Стариченко та Роман Мельник. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він додав, що ще двоє, Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв, з пораненнями евакуйовані до госпіталю. 

“Нажаль кількість загиблих у місті на вечір зросла до п’яти людей”, - зазначив Старух.

Нагадаємо, з початку повномасштабного наступу росіян Запорізька область зазнала 202 ракетні удари. Внаслідок ударів загинули 242 цивільні особи, серед яких – 10 дітей. Також 713 були поранені, з них – 39 дітей.

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