Під час обстрілів росіянами Оріхова загинули двоє працівників районних електромереж, - Старух

Ще дві людини були поранені.

При виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж - Дмитро Стариченко та Роман Мельник.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він додав, що ще двоє, Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв, з пораненнями евакуйовані до госпіталю.

“Нажаль кількість загиблих у місті на вечір зросла до п’яти людей”, - зазначив Старух.

Нагадаємо, з початку повномасштабного наступу росіян Запорізька область зазнала 202 ракетні удари. Внаслідок ударів загинули 242 цивільні особи, серед яких – 10 дітей. Також 713 були поранені, з них – 39 дітей.