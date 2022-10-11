Залужний розповів про успіхи зенітного ракетного дивізіону у боротьбі з іранськими безпілотниками

За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136" виробництва Ірану.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими”, - зазначив Залужний.

Він нагадав, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

Валерій Залужний подякував полякам за надану ЗСУ допомогу.

Нагадаємо, за два останні дні командування Повітряних сил продемонструвало хороший результат. Лише сьогодні збито 18 крилатих ракет та вісім дронів окупантів.