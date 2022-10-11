​Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам "Великої сімки" (G7) розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокацію росіян і фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі.

Про це він заявив під час свого виступу на засіданні G7.

"Щоб повністю зняти цю провокацію, зняти ці наративи, що звучать від Лукашенка, ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України та Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. Я вас прошу на рівні G7 підтримати цю ініціативу", - закликав Зеленський.

Він наголосив, що Білорусь уже й так є опосередкованим учасником війни, але Росія хоче втягнути її у бойові дії безпосередньо. При цьому Україна ніколи не планувала бойових дій проти РБ.

"Хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми, нібито, готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вже вона втягнула їх. А прагне – втягнути безпосередньо", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що українців цікавить тільки відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Нагадаємо, вчора Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ".

Білорусь не була безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але вона надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

Лукашенко неодноразово заявляв про "підготовку Україною удару" по Білорусі, виправдовуючи цим допомогу російській армії у вторгненні. 6 жовтня з території РБ по Україні завдали ударів з літаків – уперше з кінця серпня.

4 жовтня Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії у веденні війни проти українців.

Під час масованої атаки на Україну 10 жовтня з Білорусі летіли ударні безпілотники "Шахіди".