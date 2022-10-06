Вранці з території Білорусі по Україні завдали удару російські літаки – вперше із серпня

Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 із повітряного простору Білорусі завдали удару по Україні. Попередній раз із території Білорусі авіація била по українцях 28 серпня.

Воєнно-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу агресору у війні проти України. У межах домовленостей триває робота групи офіцерів південного воєнного округу ЗС Росії з метою відбору і переміщення автомобільних шин і запчастин для бронетехніки росіян. Робота триває на білоруських базах і складах. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Крім того, з початку жовтня з білоруських арсеналів на Донецький і Херсонський напрямки росіянам перекинули майже 30 вагонів із боєприпасами. З 24 лютого з Білорусі відправили 26 ешелонів з 250 вагонами і вагою понад 10 000 т.

Область, яка зазнала удару внаслідок підняття авіації на території Білорусі, не повідомляється. Про ракетний удар вранці заявляла Хмельницька область.