Росіяни за тиждень понад 2000 разів телефонували, щоб дізнатися, як здатись у полон – Маляр

За тиждень роботи гарячої лінії "Хочу жить" росіяни зателефонували понад 2000 разів, розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє кореспондентка LB.ua.
"Росіяни неохоче йдуть воювати. В перший тиждень роботи проєкту на гарячу лінію зателефонували понад 2000 разів. Запитують, як здатися в полон", – каже Маляр.
Крім того, за її словами, відомі факти загибелі нещодавно мобілізованих росіян. Щоб приховати це, керівництво РФ наказало спалювати їхні тіла.
Вона додала, що Міноборони з 24 лютого веде роботу по інформуванню росіян, як вони можуть стати полоненими. Превентивно працюють і з білоруськими військовими.
Напередодні Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомив, що в полон здався 26-річний росіянин, якого відправили з Орська на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки. Він зателефонував на гарячу лінію ще будучи в РФ.