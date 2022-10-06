Росіяни за тиждень понад 2000 разів телефонували, щоб дізнатися, як здатись у полон – Маляр

За даними Міноборони, вже відомі факти загибелі нещодавно мобілізованих росіян.

За тиждень роботи гарячої лінії "Хочу жить" росіяни зателефонували понад 2000 разів, розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Росіяни неохоче йдуть воювати. В перший тиждень роботи проєкту на гарячу лінію зателефонували понад 2000 разів. Запитують, як здатися в полон", – каже Маляр.

Крім того, за її словами, відомі факти загибелі нещодавно мобілізованих росіян. Щоб приховати це, керівництво РФ наказало спалювати їхні тіла.

Вона додала, що Міноборони з 24 лютого веде роботу по інформуванню росіян, як вони можуть стати полоненими. Превентивно працюють і з білоруськими військовими.

Напередодні Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомив, що в полон здався 26-річний росіянин, якого відправили з Орська на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки. Він зателефонував на гарячу лінію ще будучи в РФ.