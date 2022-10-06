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Росіяни за тиждень понад 2000 разів телефонували, щоб дізнатися, як здатись у полон – Маляр

За даними Міноборони, вже відомі факти загибелі нещодавно мобілізованих росіян.

Росіяни за тиждень понад 2000 разів телефонували, щоб дізнатися, як здатись у полон – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

За тиждень роботи гарячої лінії "Хочу жить" росіяни зателефонували понад 2000 разів, розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Росіяни неохоче йдуть воювати. В перший тиждень роботи проєкту на гарячу лінію зателефонували понад 2000 разів. Запитують, як здатися в полон", – каже Маляр.

Крім того, за її словами, відомі факти загибелі нещодавно мобілізованих росіян. Щоб приховати це, керівництво РФ наказало спалювати їхні тіла.

Вона додала, що Міноборони з 24 лютого веде роботу по інформуванню росіян, як вони можуть стати полоненими. Превентивно працюють і з білоруськими військовими.

Напередодні Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомив, що в полон здався 26-річний росіянин, якого відправили з Орська на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки. Він зателефонував на гарячу лінію ще будучи в РФ.

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