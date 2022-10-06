Сергій Пономаренко розповів, чи спекотно в танку влітку, а також, чому з 2014 року він не носить бронежилет.

Проєкт "Український свідок" показав ексклюзивне відео про роботу Героя України, заступника командира танкового батальйону Збройних сил України Сергія Пономаренка.

"Перемога над Росією у війні має бути повною і остаточною. В іншому випадку вона з часом відновиться", – зазначив він.

"Якщо закінчити війну сьогодні, то ми її не закриємо, а передамо своїм дітям чи онукам. Адже спіраль історії постійно повертає нас на коло війни з Росією. Потрібна не швидка, а повна перемога. Російська держава перестане існувати – і зникне загроза не тільки для України, але й для всього світу", – наголосив Пономаренко.

Коментуючи поточні події на фронті і постійні обстріли Росією цивільної інфраструктури і мирного населення, танкіст підкреслює, що противник намагається зламати населення України.

"Але росіяни ніяк не можуть зрозуміти одне: кожен такий обстріл не ламає, а навпаки згуртовує українців", – сказав військовий.

Підрозділ Пономаренка працює на Харківщині. За час його роботи знищено не менше 15 танків, втрачено лише три одиниці техніки. Втрат серед особового складу немає. Є один безвісти пропавший.

У новому відео ви побачите, як бойовий підрозділ танкістів виходить на позиції, відпрацьовує і повертається додому. Справжні постріли, справжній обстріл у відповідь, справжня дуель. Сергій розкаже, чи спекотно в танку влітку, чи холодно в ньому взимку і що краще зігріває – пічка чи гармата. Він також пояснить, чому з 2014 року не носить бронежилет та як йому вдалося кинути палити на війні.