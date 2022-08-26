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"Український Свідок" відзвітував за півроку роботи

25 серпня проєкту виповнилося шість місяців, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.

"Український Свідок" відзвітував за півроку роботи
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Проєкту "Український Свідок", створеному для того, щоб фіксувати війну Росії проти України, виповнилося півроку. Його було створено для того, аби фіксувати війну в Україні – такою, яка вона є.

25 серпня проєкту виповнюється півроку, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.

25 лютого засновник проєкту Віталій Дейнега подзвонив Сергію Мельничуку, який згодом став шеф-редактором, і сказав: треба фіксувати те, що відбувається в країні. За короткий час була зібрана команда операторів, монтажерів і журналістів. Так з’явився проєкт "Українький Свідок". За півроку на його Youtube-каналі було опубліковано близько 250 відеоматеріалів. Проєкт опублікував емоційне відео із підсумками своєї роботи за півроку.

Зокрема за перші 6 місяців війни проєкт зафіксував:

Ірпінь після деокупації міста. Сюжет вийшов тоді, коли Україна потребувала крупнокаліберної зброї. Згодом сюжет опинився у всіх медіа Сполучених Штатів - в той час в США сумнівались, чи варто давати нам зброю. Після того, як країна побачила військові злочини РФ в Ірпені, постачання зброї пришвидшилось.

Руйнування, завдані військами рф на сході України: Бахмут, Слов’янськ, Северодонецьк, Барвінкове і Мар’їнка, яку просто зрівняли з землею.

Евакуацію з Київщини, яка назавжди залишиться з нами.

Свідчення жителів села Ягідне на Чернігівщині, де 138 людей місяць жили в підвалі на 90 кв.м.

Новоселівку на Чернігівщині, знищену окупантами.

Історію працівника ритуальної служби з Бучі. Хлопцеві всього 24 роки.

Евакуацію потягом людей з інвалідністю з Покровська.

Поїздку в Чорнобиль: "Український Свідок" був першою знімальною групою, яка потрапила сюди після того, як росіяни залишили зону відчуження.

"Український Свідок" існує на волонтерських засадах: він фінансується в основному за рахунок друзів проєкту і Віталія Дейнеги особисто. Ці люди розташовані по всьому світу.

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