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Ситуація на ЗАЕС: два енергоблоки підключені до регульованих Укренерго потужностей, ворог вночі знову обстріляв станцію

Про зміни радіаційного стану не повідомляється.

Ситуація на ЗАЕС: два енергоблоки підключені до регульованих Укренерго потужностей, ворог вночі знову обстріляв станцію
Пошкодження на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: Макс Требухов

Станом на 8 ранку 27 серпня два блоки Запорізької АЕС працюють на потужностях, які регулюються диспетчером Укренерго.

Таку інформацію поширило Держатомрегулювання в Телеграм.

Обстріли станції з боку російських окупантів не припиняються. 

26 серпня з 16:30 по 17:40 ворог обстріляв майданчик Запорізької АЕС. 

"Снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 та у теплотрасу", – йдеться у повідомленні. 

З 23:50 до 01:30 год. були обстріли території ЗАЕС у районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2. Обсяг пошкоджень встановлюється. Про зміни радіаційного стану не повідомляється.

Нагадаємо, після російських обстрілів всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції більше доби були відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні забезпечувалися через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Учора працівникам станції вдалося підключити до мережі два енергоблоки. 

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