Ситуація на ЗАЕС: два енергоблоки підключені до регульованих Укренерго потужностей, ворог вночі знову обстріляв станцію

Пошкодження на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Станом на 8 ранку 27 серпня два блоки Запорізької АЕС працюють на потужностях, які регулюються диспетчером Укренерго.

Таку інформацію поширило Держатомрегулювання в Телеграм.

Обстріли станції з боку російських окупантів не припиняються.

26 серпня з 16:30 по 17:40 ворог обстріляв майданчик Запорізької АЕС.

"Снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 та у теплотрасу", – йдеться у повідомленні.

З 23:50 до 01:30 год. були обстріли території ЗАЕС у районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2. Обсяг пошкоджень встановлюється. Про зміни радіаційного стану не повідомляється.

Нагадаємо, після російських обстрілів всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції більше доби були відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні забезпечувалися через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Учора працівникам станції вдалося підключити до мережі два енергоблоки.