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В Києві проведуть великий майстер-клас з плетіння маскувальних кікімор

Захід будуть проводити київські волонтери.

В Києві проведуть великий майстер-клас з плетіння маскувальних кікімор
Фото: Печерські котики

В суботу, 27 серпня, в Києві відбудеться захід “Незалежність на кручах”, в рамках якого проведуть майстер-клас з плетіння маскувальних кікімор.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

“З нагоди святкування Дня Незалежності України 27 серпня волонтерська організація “Печерські котики” проводить у Латвійському сквері “Незалежність на кручах”, - йдеться у повідомленні.

Крім майстер-класу, на заході будуть точки з мерчем, інтерактив від Музею Друкарства, а також алея смаколиків, де відвідувача мають змогу отримати смачненьке за донати по 31 грн (єдина ціна для смаколиків та листівочок).

Захід почнеться о 15:00 і триватиме до 19:00, вхід вільний. 

Нагадаємо, мережа латвійських магазинів DEPO за порадою Національної гвардії Латвії та за допомогою художниці Єви Адамсоні за 5 годин створила камуфляжні сітки. Їх загальна площа - 500 кв. м, вони будуть використані для маскування автомобілів, бронетехніки, причепів та гуманітарних вантажів.

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