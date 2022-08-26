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Литва передасть Україні 37 дронів-камікадзе

Уряд та народ Литви продовжують надавати підтримку Україні.

Литва передасть Україні 37 дронів-камікадзе
Фото: Арвідас Анушаускас

Частина зібраних ініціативою LegionOfBoom грошей, 1 млн євро, піде на закупівлю дронів-камікадзе для України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що гроші будуть передані литовському Міністерству національної оборони.

Після цього відомство закупить у Польщі 37 безпілотників-камікадзе, які будуть відправлені до України.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас спростував ворожу дезінформацію про знищення БпЛА Bayraktar, який литовці подарували Україні.

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