Литва передасть Україні 37 дронів-камікадзе

Частина зібраних ініціативою LegionOfBoom грошей, 1 млн євро, піде на закупівлю дронів-камікадзе для України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що гроші будуть передані литовському Міністерству національної оборони.

Після цього відомство закупить у Польщі 37 безпілотників-камікадзе, які будуть відправлені до України.

Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to 🇱🇹 Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from 🇵🇱 and then sent to 🇺🇦. Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 26, 2022

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас спростував ворожу дезінформацію про знищення БпЛА Bayraktar, який литовці подарували Україні.