Оголошено в розшук військовослужбовця РФ, який катував мешканців с. Вишневе на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора

Його підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни.

До суду скеровано обвинувальний акт на стрільця мотострілецької бригади тактичного об’єднання сухопутних військ Російської Федерації, який жорстоко поводився з цивільним населенням під час окупації села Вишневе Чернігівського району.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, група військовослужбовців РФ неодноразово затримувала та завдавала тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого понад добу утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

Обвинувальний акт стосовно військового РФ до суду скеровано Чернігівською обласною прокуратурою за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Підозрюваного оголошено в розшук.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ до десяти років позбавлення волі засуджено російського танкіста, який розстріляв багатоповерхівку в Чернігові.