Хлань повідомив про нові влучання в Антонівський міст та окупантів Чорнобаївки, у Херсоні лунали вибухи

Радник колишнього голови Херсонської військової адміністрації, депутат облради Сергій Хлань заявив про нові влучання сил оборони в Антонівський міст.

Хлань у фейсбуці написав, що є також влучання наших сил по окупантах Чорнобаївки.

"Знову Чорнобаївка і знову прильоти в район Антонівського мосту. Ні дня рашистам спокою не буде, вибиваємо цю погань з нашої землі!" – написав він.

Окрім того, вибухи лунали в самому Херсоні між 12 і 14 годинами, повідомили кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, вибухи біля Антонівського мосту, яким окупанти звозять живу силу та техніку на окуповану частину Херсонщини, лунали й вчора. А минулого тижня українські захисники завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами.