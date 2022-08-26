​Жителька Почаєва віддала за "поради екстрасенса" 1 млн 300 тис. гривень

Жителька Почаєва заплатила майже 1 млн 300 тисяч гривень за поради "екстрасенса".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

"Бажаючи покращання родинного добробуту та особистого щастя, жінка винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років економили та відкладали її родичі. Дізнавшись, що донька витратила родинні збереження на телефонні розмови з невідомою особою, яка назвалася екстрасенсом на ім’я Олена, батьки прийшли до поліції", - йдеться в повідомленні.

До співробітників Кременецького відділу поліції звернулася і сама жителька Почаєва. З її слів, в одній із соцмереж вона побачила оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями допоможуть впоратися з усіма життєвими проблемами.

Зателефонувавши за вказаним номером, жінка отримала контакти начебто екстрасенса. З ним розмови, як її уже попередили, були платні.

Упродовж двох місяців жінка чи не щодня телефонувала "екстрасенсу", яка представилася Оленою, а після розмови бігла до банку, аби розрахуватися за послуги. Роздруківки з оплати рахунків свідчать, що 20-хвилинні розмови вартували по 30 – 60 тис. гривень. Тепер жінка не розуміє, як могла витрачати такі гроші.

Зі слів родичів, "екстрасенсорні послуги", обійшлися іхній родині у мільйон триста гривень – це якщо перерахувати у національну валюту витрачені понад 20 тис. доларів та 12 тисяч євро.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу. Поліцейські намагаються встановити осіб, причетних до шахрайських дій, а краян застерігають від подібного вирішення життєвих негараздів.

Нагадаємо, раніше в Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців.