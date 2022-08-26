"Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – в МЗС відповіли на заяву офісу гуманітарної координаторки ООН

Речник міністерства назвав заклик до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права відірваними від реальності

МЗС України розчаровано відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо російського ракетного обстрілу залізничної станції в Чаплиному, внаслідок якої загинули 25 мирних мешканців.

Про це речник міністерства Олег Ніколенко повідомив у фейсбуці.

Він нагадав, що міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину.

"Заклики високої представниці ООН до «всіх сторін» дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – наголосив він.

МЗС розраховує, що структури ООН зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Загинули 25 людей, зокрема двоє дітей. Президент Володимир Зеленський інформував Радбез ООН про цей терористичний удар Росії.

Гуманітарна координаторка через день після атаки заявила, що "всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватись своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоби цивільні мешканці були захищені, їхні будинки залишались неушкодженими, а необхідні послуги не припинялись".