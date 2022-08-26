СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
ГоловнаСуспільствоВійна

"Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – в МЗС відповіли на заяву офісу гуманітарної координаторки ООН

Речник міністерства назвав заклик до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права відірваними від реальності

"Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – в МЗС відповіли на заяву офісу гуманітарної координаторки ООН
Фото: Анатолій Штефан

МЗС України розчаровано відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо російського ракетного обстрілу залізничної станції в Чаплиному, внаслідок якої загинули 25 мирних мешканців.

Про це речник міністерства Олег Ніколенко повідомив у фейсбуці

Він нагадав, що міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину. 

"Заклики високої представниці ООН до «всіх сторін» дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – наголосив він.

МЗС розраховує, що структури ООН зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Загинули 25 людей, зокрема двоє дітей. Президент Володимир Зеленський інформував Радбез ООН про цей терористичний удар Росії. 

Гуманітарна координаторка через день після атаки заявила, що "всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватись своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоби цивільні мешканці були захищені, їхні будинки залишались неушкодженими, а необхідні послуги не припинялись".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також