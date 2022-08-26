Головне за ніч. П’ятниця, 26 серпня

Бої на Донбасі, відключення ЗАЕС, обстріл Дніпропетровщини, вибухи в Миколаєві.

Цієї ночі "тривожних" рекордів загарбники не встановлювали, хоча сирени повітряної тривоги лунали в багатьох областях і в столиці.

Станом на 9:00 26 серпня всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції були відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. "Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - зазначається в повідомленні пресслужби Енергоатому.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог обстрілював Харківщину, Запоріжжя та південь, на Донбасі тривають бої. РФ не полишає спроб штурмових та наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури із артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що російські окупаційні війська вже втратили в Україні 46 250 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 загарбників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Про інші втрати противника – в новині.

За цю ніч російська армія девʼять разів обстріляла Дніпропетровщину. Вогонь вівся по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах.

Нікопольський район російська армія обстріляла пʼять разів – з "градів" та важкої артилерії, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій, перебита лінія електропередач. Люди не постраждали. У Марганецьку громаду прилетіли пʼять снарядів з "Градів", у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих. У Синельниківському та Криворізькому районах є руйнування, без постраждалих.

Нагадаємо, що 24 серпня, у День Незалежності, Росія обстріляла в Дніпропетровській області залізничну станцію, загинули 25 мирних українців. Серед жертв – двоє дітей.

Ворог обстріляв Сумську і Чернігівську області, в Миколаєві вночі були вибухи. Росія також била по Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – в нашій новині.

Українська авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів російської армії в Архангельському (Херсонщина) та Бурханівці (Миколаївщина). А також – по засобах ППО окупантів в Херсоні та Нововоскресенському.

“У ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому”, – йдеться у повідомленні оперативного командування “Південь”.

Підтверджені втрати Росії складають 20 окупантів, дві одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, добрих новин ставатиме більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!