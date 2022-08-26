ЗСУ знищили вузол зв’язку окупантів у Дудчанах на Херсонщині

На півдні за добу ліквідовано 20 окупантів та склад ворога у Нововоскресенському.

На півдні українська авіація завдала удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів російської армії в Архангельському (Херсонщина) та Бурханівці (Миколаївщина).

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

А також – по засобах ППО окупантів в Херсоні та Нововоскресенському.

“У ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому”, – йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати Росії складають 20 окупантів, дві одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, з 24 лютого по 25 серпня Збройні сили України ліквідували близько 45 850 російських військових. За минулу добу ворожа армія втратила близько 150 окупантів, п’ять танків, три гелікоптери й іншу військову техніку.