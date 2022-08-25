Головне за день. Четвер, 25 серпня

Розмова Зеленського та Байдена, ППО і бронемашини від Іспанії, відключення ЗАЕС, повернення "Динамо". Яким запам’ятається 183-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський розмовляв телефоном із президентом США Джозефом Байденом.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

Сторони обговорили важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Також мова йшла про кроки України на шляху до перемоги над державою-агресором.

Президент України також висловив вдячність Байдену за "непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США".

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагалися прорвати оборону на Авдіївському напрямку. Біля Первомайського рашисти отримали жорстку відсіч і відступили.

На Краматорському напрямку окупанти спробували поліпшити своє тактичне положення біля Старого Каравану, однак їм це не вдалося. А на Бахмутському намагалися просунутися біля Кодеми та Бахмутського. В усіх випадках загарбники зазнали втрат і відступили.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 25 серпня – у нашій новині.

Російські окупаційні війська впродовж кількох годин обстрілювали місто Оріхів у Запорізькій області.

У результаті обстрілу загинув 17-річний юнак. Також є поранені.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка із селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки. Зруйновано десятки приватних будинків", - повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Навколо кордонів України розміщується понад 400 бойових російських літаків і 360 гелікоптерів, з яких понад 150 ударних. Про це заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він повідомив, що протягом 24 лютого Росія здійснила 200 літаковильотів та завдала вісім ударів по Україні.

"Учора, попри те, що була така велика кількість тривог, все ж таки великої ракетної активності не зафіксовано. Але зафіксовано велику авіаційну активність. Понад майже 200 літаковильотів було зафіксовано за добу 24 серпня. Противник переважно застосовував для атак України дальні бомбардувальники Ту- 22М3, які носять ракети, основне озброєння для них - ракета Х-22", - сказав Ігнат.

Також він звернув увагу на те, що Росія здійснила учора велику кількість імітаційних вильотів, чим обумовлено оголошення великої кількості повітряних тривог України протягом 24 серпня.

Російські окупанти домоглися повного відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

"Сьогодні, 25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Унаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції", - йдеться в повідомленні пресслужби Енергоатому.

Наразі власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - додали в "Енергоатомі".

Увечері Запорізька АЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України. Втім, всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює", – заявили в МАГАТЕ.

Наразі ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції. За потреби вона може забезпечити резервну електроенергію.

Іспанія на День незалежності підготувала для України новий пакет військової допомоги, який включає засоби ППО та броньовану техніку.

"Серед матеріалів, направлених Міноборони, - близько 20 бронемашин, 75 піддонів із польовою артилерією та повна батарея ППО, а також 1000 тонн дизельного пального на суму близько 2,5 млн євро. І бронетехніка, і боєприпаси вже перебувають у розпорядженні української влади", - йдеться в статті El Pais із посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

Крім зброї, "за терміновим запитом" підготовлено партію 30 тис. одиниць обмундирування для зими, 15 600 курток, 15 тис. вуличних костюмів і кілька тисяч додаткових предметів одягу. Відвантаження заплановано на вересень цього року.

Київське "Динамо" повернулося до України після двобою з "Бенфікою" (0:2, 0:3) в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Команда розташувалася на навчально-тренувальній базі "Руху", де буде готуватися до домашнього матчу 2-го туру УПЛ проти "Дніпра-1", який пройде 28 серпня на "Арені-Львів".

Нагадаємо, "Динамо" зіграє в груповому раунді Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів.

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