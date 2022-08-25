Відвантаження заплановано на вересень цього року.

Фото: twitter.com/Defensagob

Іспанія на День незалежності підготувала для України новий пакет військової допомоги, який включає засоби ППО та броньовану техніку.

Про це повідомило видання El Pais із посиланням на Міністерство оборони Іспанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Серед матеріалів, направлених Міноборони, - близько 20 бронемашин, 75 піддонів із польовою артилерією та повна батарея ППО, а також 1000 тонн дизельного пального на суму близько 2,5 млн євро. І бронетехніка, і боєприпаси вже перебувають у розпорядженні української влади", - йдеться в статті.

Крім зброї, "за терміновим запитом" підготовлено партію 30 тис. одиниць обмундирування для зими, 15 600 курток, 15 тис. вуличних костюмів і кілька тисяч додаткових предметів одягу. Відвантаження заплановано на вересень цього року.

"Це тверде зобов'язання, яке розвивалося від початку цієї війни. Весь цей час наша країна не припиняла направлення матеріалів для законного захисту українського народу", - йдеться у повідомленні.

Фото: twitter.com/Defensagob

Фото: twitter.com/Defensagob

Фото: twitter.com/Defensagob

Нагадаємо, президент США Джо Байден на День Незалежності України оголосив про найбільший на сьогодні транш безпекової допомоги – приблизно $2,98 млрд у вигляді зброї та обладнання будуть поставлені українцям у межах Ініціативи сприяння безпеки.