Ціни на газ у Європі знову побили рекорди

24 серпня ціна з поставкою на вересень становила 302,995 євро за МВт-год.

Ціни на газ у Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна.

Про це пише Економічна правда з посиланням на дані біржі ICE.

Причиною цьому є послідовне скорочення Росією поставок до регіону.

“Так, у середу, 24 серпня, газові контракти у хабі TTF (Нідерланди) з поставкою у вересні встановили максимум у 302,995 євро за МВт-год, або 3196,6 долара за тисячу кубометрів. Після нетривалого утримання на максимумі котирування опустилися до 290 євро за МВт-год, або 3060 долара за тисячу кубів”, – йдеться у повідомленні.

Попередній ціновий рекорд було встановлено у понеділок, коли ціни перевищили 3000 доларів за тисячу кубів.

Ціни на рівні у понад 2500 доларів востаннє спостерігалися на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки.

Контракти з поставкою у жовтні-лютому котирувалися у понеділок ще дорожче, і закінчили торги на позначці у понад 292 євро за МВт-год.

“Це вказує на побоювання ринку щодо нестачі блакитного палива у країнах Європи протягом опалювального сезону, оскільки “Газпром” послідовно скорочує свої поставки в регіон”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Газпром" заявив про зупинку “Північного потоку-1” на три дні з 31 серпня – нібито для технічного обслуговування.

Держави ЄС готуються до зими, намагаючись скоротити споживання енергії і впроваджуючи заходи з економії газу. Члени євроблоку прагнуть накопичити у сховищах якомога більше пального.

Німеччина стала восьмою з 19 країн ЄС, яка виконала план Єврокомісії щодо заповнення газосховищ. Цього тижня до них має приєднатися Італія, сховища якої заповнені на 79%. Загалом по ЄС цей показник становить 77,42%.

Як повідомлялося, країни ЄС домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%.