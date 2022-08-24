Перехрестя на Брайтоні в Нью-Йорку перейменовано в Ukrainian Way, - Маркарова

Відтепер в Нью-Йорку є топонім, пов’язаний з Україною.

Про це повідомила Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова.

“Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за Незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічний”, - написала Маркарова.

Вона подякувала дипломатам та громаді України в США за те, що не тільки згенерували цю ідею, але й довели її до повного виконання.

Нагадаємо, допомогу в розмірі 3 млрд доларів Україна отримає від Сполучених Штатів у тридцять першу річницю Незалежності.