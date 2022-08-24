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Посол США Брінк привітала Україну з Днем Незалежності

"Протягом шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії".

Посол США Брінк привітала Україну з Днем Незалежності
Бріджит Брінк
Фото: Вікіпедія

Посол США в Україні Бріджит Брінк у відеозверненні привітала Україну з Днем Незалежності.

Привітання опубліковане на офіційній сторінці диппредставництва США в Україні.

"Протягом шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії", – відзначила Брінк.

Посол висловила надзвичайну шану Збройним силам України, а також додала, що США разом із Україною.

"З моменту прибуття в Україну три місяці тому, мене надихають особисті історії про героїзм і хоробрість, які я почула від багатьох українців під час зустрічей. Сьогодні, у ваше національне свято –День Незалежності, я в захваті від всіх українців через те, як непохитно ви захищаєте наші спільні цінності. Сполучені Штати підтримуватимуть вас стільки, скільки буде потрібно", – додала вона у дописі під відео.

Нагадаємо, раніше Бріджит Брінк вже заявляла, що Україна не зазнає поразки, а США продовжуватимуть підтримку стільки, скільки буде потрібно.

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