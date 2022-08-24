Окупанти обстрілюють Дергачі на Харківщині

У міськраді закликали мешканців лишатися в укриттях.

Російські окупанти обстрілюють Дергачі Харківської області з артилерії.

Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради.

"Увага! Російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії! Будь ласка, залишайтесь в укриттях!",- йдеться в повідомленні.

Наразі у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 23 серпня ворог знову завдав ракетних ударів по Харкову, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області. Унаслідок обстрілів виникли пожежі, двоє людей отримали поранення.

Уночі 22 серпня російська армія здійснила обстріл Харкова. З території Бєлгорода близько 2:49 ворог ракетами обстріляв Київський район міста.