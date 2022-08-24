СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні "акції протесту" до Дня Незалежності

Ворог планував використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації та створення "потрібного контенту" для російських пропагандистів.

Служба безпеки України запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео.

"Вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті своєю чергою - максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова", чий лідер Кирило Стремоусов наразі виконує обов'язки "заступника голови Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністрації".

Фото: Предоставлено автором

Нагадаємо, Стремоусову ще на початку повномасштабного вторгнення було повідомлено про підозру в державній зраді.