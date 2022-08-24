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Посол Британії привітала українців, складаючи букет з бавовни

Вона заявила, що захоплюється стійкістю українців.

Посол Британії привітала українців, складаючи букет з бавовни
Фото: Twitter/Melinda Simmons

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.

Про це дипломат заявила у відеопривітанні до Дня Незалежності України, складаючи букет із соняшників і бавовни.

Посол Британії зазначила, що любить День Незалежності і чекає на нього щороку, але сьогодні це свято затьмарене російською війною.

"Але українці дають гідну відсіч ворогу. Нас це надихає, і разом з нашими союзниками ми робимо все можливе, щоб допомогти у вашій боротьбі", – зазначила посол.

Вона додала, що ця допомога включає і зброю, і навчання, які забезпечує Британія, і санкції, які душать російську воєнну машину, і гуманітарну допомогу для повернення громад до життя.

"Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та народжують нові символи свого опору. Але найважливіше – це розуміння, що, захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу – свободу та демократію. Саме тому світ об’єднався заради України. І ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги", – наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців із 31-м Днем Незалежності.

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