Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.

Про це дипломат заявила у відеопривітанні до Дня Незалежності України, складаючи букет із соняшників і бавовни.

Посол Британії зазначила, що любить День Незалежності і чекає на нього щороку, але сьогодні це свято затьмарене російською війною.

"Але українці дають гідну відсіч ворогу. Нас це надихає, і разом з нашими союзниками ми робимо все можливе, щоб допомогти у вашій боротьбі", – зазначила посол.

Вона додала, що ця допомога включає і зброю, і навчання, які забезпечує Британія, і санкції, які душать російську воєнну машину, і гуманітарну допомогу для повернення громад до життя.

"Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та народжують нові символи свого опору. Але найважливіше – це розуміння, що, захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу – свободу та демократію. Саме тому світ об’єднався заради України. І ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги", – наголосила Сіммонс.

Кілька слів від мене на День Незалежності України https://t.co/ehub4eVrxN — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 24, 2022

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців із 31-м Днем Незалежності.