Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, три танки і гелікоптер

За пів року війни в Україні російська армія втратила близько 45 700 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, три танки, три артилерійські системи, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 924 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,

артилерійських систем – 1 036 (+3) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засобів ППО – 147 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),

крилатих ракет – 196 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,

спеціальної техніки – 99 (+0).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України.