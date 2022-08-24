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Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, три танки і гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, три танки і гелікоптер

За пів року війни в Україні російська армія втратила близько 45 700 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, три танки, три артилерійські системи, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 924 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 036 (+3) од,
  • РСЗВ – 266 (+0) од,
  • засобів ППО – 147 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 199 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),
  • крилатих ракет – 196 (+0),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 99 (+0).

 

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України. 

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