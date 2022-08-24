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Ніч на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: ворог гатив з “градів” і “ураганів”

Обстріли спричинили пожежу, руйнування будинків і ушкодження лінії електропередач. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Ніч на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: ворог гатив з “градів” і “ураганів”
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Сьогодні вночі російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровської області – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується”, – розповів очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Він додав, що Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та “градів”.

У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені”, – йдеться в повідомленні. 

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Криворізькому районі російські “урагани” обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України. Генштаб ЗСУ просить громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

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