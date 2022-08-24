"Робота ніколи не припиняється", заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Пентагон оприлюднив у Твіттері фотографії завантаження у літаки військової допомоги, яка прямуватиме зі США до України.

На них видно, як військовослужбовці 305-ї повітряно-портової ескадрильї на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують комплекти з боєприпасами.

Пост прокоментував міністр оборони США Ллойд Остін, зазначивши, зокрема, що робота ніколи не зупиняється.

Фото: twitter.com/SecDef

Фото: twitter.com/SecDef

Фото: twitter.com/SecDef

“Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни”, – написав він

Нагадаємо, Associated Press з посиланням на офіційних осіб США повідомило, що американці готуються надати Україні безпекову допомогу на 3 млрд доларів. Цей пакет безпекової допомоги розрахований на тривалий час.

Окрім того, армія США готова укласти контракт з Україною щодо постачання далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600.