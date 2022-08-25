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На День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог

Попередній рекорд було перевершено майже вдвічі.

На День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог
Фото: kazatin.com

Вчора, 24 серпня, було оголошено 189 тривог в областях та в Києві. 

Про це повідомила волонтерська ініціатива “Мапа тривог”.

“Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення”, - повідомили в “Мапі тривог”.

Фото: Мапа тривог

Зазначається, що попередній рекорд було оголошено 23 квітня, в переддень Великодня. Тоді за добу по країні тривоги оголошували 109 разів.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. В результаті обстрілу загинули щонайменше 22 людини, з них п'ятеро людей згоріли в машині.

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