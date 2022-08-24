За 24 серпня російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, - Живицький

Людських втрат та руйнувань немає.

Російські загарбники за сьогодні, 24 серпня, обстріляли Есманську, Зноб-Новгородську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Есманська громада: після 10 ранку 7 прильотів з міномету. І близько 15 години 4 прильоти зі ствольної артилерії”, - повідомив Живицький.

Також у Зноб-Новгородській громаді опівдні пролунали 5 мінометних вибухів.

А після 18:40 відбувся мінометний обстріл Білопільської громади - 16 приходів.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 24 серпня, російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Вбито щонайменше 15 людей, близько 50 поранені.