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За 24 серпня російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, - Живицький

Людських втрат та руйнувань немає. 

За 24 серпня російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, - Живицький
Фото: Поліція Сумської області

Російські загарбники за сьогодні, 24 серпня, обстріляли Есманську, Зноб-Новгородську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Есманська громада: після 10 ранку 7 прильотів з міномету. І близько 15 години 4 прильоти зі ствольної артилерії”, - повідомив Живицький.

Також у Зноб-Новгородській громаді опівдні пролунали 5 мінометних вибухів. 

А після 18:40 відбувся мінометний обстріл Білопільської громади - 16 приходів. 

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 24 серпня, російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Вбито щонайменше 15 людей, близько 50 поранені. 

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