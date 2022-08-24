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Російські окупанти обстріляли "Точкою-У" Ровеньки на Луганщині, - InformNapalm

Традиційно вороги звинуватили в цьому ЗСУ.

Російські окупанти обстріляли "Точкою-У" Ровеньки на Луганщині, - InformNapalm
Фото ілюстративне
Фото: armyinform.com.ua

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни обстріляли з "Точки-У" місто Ровеньки.

Про це повідомили на Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

"Ми прогнозували, що рашисти можуть використовувати Точки-У для обстрілів цивільної інфраструктури, щоб продовжувати по відпрацьованій схемі звинувачувати Україну в обстрілах своїх громадян, як вони це робили після обстрілу Донецька і Краматорська. І ось сьогодні росіяни зробили криваву провокацію, обстрілявши Точкою-У центр Ровеньків, Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Рашисти організували обстріл за відпрацьованою схемою операції "під чужим прапором".

"Саме з таких операцій вони напередодні і почали інформаційну підготовку до вторгнення, за 5 діб до атаки реалізувавши обстріл з окупованої території Луганщини по Ростовській області РФ, щоб звинуватити Україну", - додали в InformNapalm.

Нагадаємо, вчора спільнота повідомила, що на 24 серпня Росія, ймовірно, готує потужний ракетний удар, у якому хоче використати оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Очевидці повідомляли, що бачили декілька комплексів, які рухались із Луганська в бік Щастя.

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