Наразі відомо про більш ніж 100 поранених. На уламках ракети – напис "За детей".

Російські війська вранці в п’ятницю, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області.

Фото: телеграм канал Zelenskiy / Official

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети. Є постраждалі", – написав він у телеграм-каналі.

Посадовець додав, що деталі уточнюють.

Фото: twitter.com/kramatorsk_ukr

"Атака на залізничний вокзал Краматорська. Прямий удар по цивільних. На місці медики, ДСНС, залізничники, Донецька ВЦА", – написав у фейсбуці директор філії "Пасажирська компанія "АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський.

Фото: Павло Кириленко, "Укрзалізниця"

Оновлення. У результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло понад 30 людей, наразі відомо про понад 100 поранених.

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", – наголосив Камишін.

В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених.



Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ. pic.twitter.com/9DikyJDGRd — Alkor (@alkor_) April 8, 2022

Оновлення 12:17. Голова УЗ уточнив, що російські війська обстріляли вокзал Краматорська ракетою "Точка-У".

На уламках ракети, якою Росія завдала удару по вокзалу у Краматорську, видно напис російською "За детей".

Оновлення 12:59. Унаслідок обстрілу російськими військами вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло щонайменше двоє дітей. У момент обстрілу люди сідали в потяги для евакуації.

Фото: t.me/zalizni_zminy

Фото: twitter.com/Yuriy10197746

Фото: twitter.com/kramatorsk_ukr

Фото: Павло Кириленко, "Укрзалізниця"

Фото: телеграм канал Zelenskiy / Official

Нагадаємо, вчора ввечері Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці. Через це були заблоковані три евакуаційні потяги. Розблокували рух лише ближче до півночі.