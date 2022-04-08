Російські війська вранці в п’ятницю, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області.
Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін.
"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети. Є постраждалі", – написав він у телеграм-каналі.
Посадовець додав, що деталі уточнюють.
#Краматорськ pic.twitter.com/kqktofV8nB— Люфт Ганза 🇺🇦 (@LuftGanza) April 8, 2022
"Атака на залізничний вокзал Краматорська. Прямий удар по цивільних. На місці медики, ДСНС, залізничники, Донецька ВЦА", – написав у фейсбуці директор філії "Пасажирська компанія "АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський.
Оновлення. У результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло понад 30 людей, наразі відомо про понад 100 поранених.
"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", – наголосив Камишін.
В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених.— Alkor (@alkor_) April 8, 2022
Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ. pic.twitter.com/9DikyJDGRd
Оновлення 12:17. Голова УЗ уточнив, що російські війська обстріляли вокзал Краматорська ракетою "Точка-У".
На уламках ракети, якою Росія завдала удару по вокзалу у Краматорську, видно напис російською "За детей".
Оновлення 12:59. Унаслідок обстрілу російськими військами вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло щонайменше двоє дітей. У момент обстрілу люди сідали в потяги для евакуації.
Нагадаємо, вчора ввечері Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці. Через це були заблоковані три евакуаційні потяги. Розблокували рух лише ближче до півночі.