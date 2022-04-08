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Понад 80% складу окремих підрозділів окупантів відмовляються повертатись на війну в Україну, – Генштаб ЗСУ

Водночас командири військових частин у Росії заборонили звільнення солдатів до закінчення "спецоперації". 

Понад 80% складу окремих підрозділів окупантів відмовляються повертатись на війну в Україну, – Генштаб ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Понад 80% особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні в Україні, не бажають брати участь у подальших бойових діях. Водночас командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, у яких спливли терміни контрактів, до, як вони це називають, закінчення "спецоперації". 

Зʼявилася інформація, що окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення в ОРДО людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до РФ. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, ці люди повинні повернутись до своїх населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території РФ. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України

Загалом російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних і артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах і місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. 

Ситуація на напрямках:

Росія продовжує нарощування військ на Донецькому та Таврійському напрямках і не полишає спроб наступу в напрямку Сєвєродонецька і Попасної. 

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі Олександрівки. Там же намагався здійснити вогневий вплив для ураження підрозділів ЗСУ, однак мети не досягнув.

"На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру", – зазначили в Генштабі.

Із Сумської області окупанти повністю забралися на територію Росії. 

"На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи протиправні дії стосовно цивільного населення, зокрема: пограбування помешкань, викрадення транспортних засобів і затримання громадян України", – додали в Генштабі.

Сили оборони України успішно відбивають атаки противника на всіх напрямках, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. 

Нагадаємо, в Міноборони України кажуть, що основні зусилля російське командування зосереджує на формуванні наступального угруповання для бойових дій у Східній операційній зоні. Метою наступу є встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

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