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Кількість жертв у Краматорську зросла до 50 загиблих, з них 5 - діти, - Кириленко

Наразі до лікарень було доправлено 98 осіб.

Кількість жертв у Краматорську зросла до 50 загиблих, з них 5 - діти, - Кириленко
Фото: телеграм канал Zelenskiy / Official

Станом на 17-ту годину 8 квітня стало відомо про п’ятдесят загиблих унаслідок ракетного обстрілу Росією вокзалу Краматорська. Із них п’ятеро - діти.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися", - зазначив Кириленко.

Він додав, що з 98 поранених, які були доправлені до медичних закладів, - 16 дітей, 46 жінок і 36 чоловіків. 

"Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули відразу на вокзалі", - уточнив очільник Донеччини.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що місцеві лікарні не справляються з кількістю поранених, передає УНІАН.

За його словами, уламки ворожої ракети знайшли за 40 метрів від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність.

Тим часом місцеві волонтери просять допомогти з евакуацією поранених із Краматорська в Дніпро.

Нагадаємо, російські війська вранці в п’ятницю, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. В місті оголосили екстрену евакуацію всіх жителів Донеччини, які зможуть дістатися до Краматорська.

На трагедію відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель. Він заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.

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